Житель Карачевского района полгода хранил дома наркотики

Суд вынес приговор жителю Карачевского района, которого подозревали в приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Осужденный в октябре 2019 года незаконно сорвал листья дикорастущей конопли. Запрещенные части растения он хранил на чердаке дома. В феврале 2020 года полиция изъяла наркотики, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Суд приговорил жителя Карачевского района к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 21-летний брянец получил восемь лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков.