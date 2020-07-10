Полицейские нашли у жителей Брянщины пулеметы, автоматы и винтовки

Брянские полицейские провели операцию «Арсенал», чтобы найти незаконное оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области.

За два дня брянские полицейские изъяли 25 единиц оружия, которое не стояло на учете. На территории региона они также нашли и изъяли 371 единицу боеприпасов различного калибра, более двух килограммов взрывчатки и восемь основных частей к оружию.

Десять жителей Климовского, Жуковского, Дубровского, Рогнединского, Жирятинского, Комаричского, Мглинского, Гордеевского и Красногорского районов добровольно сдали оружие сотрудникам полиции.

Стражи порядка обнаружили немало находок времен Великой Отечественной войны – пулемет «Максим», авиационный пулемет, ручной пулемет «Дегтярев пехотный», автомат ППШ, винтовки Мосина.

Напомним, областной суд оставил без изменений приговор двум брянцам, которые незаконно хранили и продавали оружие, взрывчатку и боеприпасы.