В Сельцо суд обязал чиновников закрыть доступ в заброшенный дом

Администрация Сельцо попалась на нарушениях градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокуратура выяснила, что в городе стоит нежилое здание в аварийном состоянии. Здание принадлежит администрации, но никак не используется. Объект в плохом состоянии, но любой желающий может зайти вовнутрь. Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации, но никаких действий, чтобы обезопасить жизнь брянцев, не последовало.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал чиновников Сельцо закрыть доступ к постройке.