В Брянске пропал 26-летний мужчина

В Брянске поисковики пытаются найти Юрия Рябинкова 26 лет, который ущел из дома и не вернулся 10 июля. Об этом сообщил городской волонтерский отряд «Лиза Алерт», который специализируется на поиске пропавших людей.

Из дома он ушел утром 10 июля, и с тех пор близкие и волонтеры ничего о нем не знают.

Юрий ростом 185 см, худощав, голубые глаза, кашатновые волосы. Был в серой толстовке с капюшоном, темно-синих зауженных брюках и черных полуботинках.

Всех, кто что-либо знает о нем, просят позвонить в полицию или по номеру (800) 700-54-52.