Саперы обезвредели мину и гранату под Навлей и Карачевом

В Карачевском и Навлинском районах брянские спасатели обнаружили несколько снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Карачевском районе около Трыковки специалисты нашли минометную мину.

Еще один взрывоопасный предмет они обнаружили в Клинском Навлинского района. Граната РГД-33 оставалась незамеченной на территории района с Великой Отечественной войны.

Саперы обезвредили обе находки.

Напомним, в конце весны в поселке Веребск были обнаружены семь снарядов.