На Литейной улице столкнулись две машины

На Литейной улице Брянска во вторник столкнулись два автомобиля. Очевидцы в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте пишут, что инцидент произошел в районе дома №3.

Очевидцы в комментариях отмечают, что одна из столкнувшихся машин была с символикой ЯндексТакси, но водитель после ДТП начал ее сдирать. Символика агрегатора видна и на опубликованных в сообществе снимках.

Официальной информации с места аварии и сведений о причинах, подробностях, возможных жертвах и пострадавших пока нет.