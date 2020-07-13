Плохая погода оставила без света часть Брянской области

Несколько населенных пунктов Брянщины остались без света из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Непогода, о которой ранее предупреждали брянцев, привела к падению деревьев. В Советском и Бежицком районах упали четыре дерева.

Кроме того, без света остались жители нескольких населенных пунктов. В ведомстве говорят, что причиной стали перехлест проводов и падение на них веток деревьев.

Синоптики рассказали, что 15 июля в регионе будет облачно. И днем и ночью пройдут дожди и даже град. Температура воздуха ночью от +9ºC до +14ºC, днем от +12ºC до +17ºC.