Видеорегистратор помог найти нарушителя ПДД в Брянске

В Брянске нашли нарушителя ПДД благодаря записи видеорегистратора, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В сообществе «Нарушение ПДД Брянск» во ВКонтакте появилась запись видеорегистратора, на которой было видно нарушение иномаркой ПДД. 8 июля 2020 года около дома №11 на улице Литейной водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и привлекли его к административной ответственности.

Напомним, в Брянске 69-летний водитель легкового автомобиля врезался в автобус с пассажирами.