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Мошенники пытались обмануть брянца под предлогом ремонта окон

Опубликовано Сегодня, 09:18

Участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте рассказала, как ее отец чуть не пострадал от мошенников.

«Вчера в девятом часу вечера к моему отцу пришли два парня и сказали, что проводят плановую проверку окон. Отец был подвыпивший и поверил парням. После осмотра окон створка одно из них отвалилась. Заметьте — после осмотра "специалистов", у нас др этого все было хорошо. Дальше они сообщили отцу, что во всех окнах квартиры нужно срочно обязательно менять фурнитуру и стоит это 20 000 рублей. Узнала об этом по телефону. Живу отдельно. Приехала. Выслушала их сказку. Стала требовать их данные, директора,фирмы. Они отказались давать. Сказала. Что вызову полицию за вымогательство... Они стали резко собираться и сваливать», — написала она.

Комментаторы отмечают, что это не первый случай в городе.

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