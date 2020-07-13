Брянские сотрудники ГИБДД задержали шесть пьяных водителей

С 9 по 12 июля в Брянской области прошло два оперативно-профилактических мероприятия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

С 11 по 12 июля прошел рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы остановили шесть пьяных водителей. Четверо из них уже были пойманы ранее за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

С 9 по 10 июля брянские инспекторы провели мероприятие «Безопасный обгон» и нашли более 15 нарушителей ПДД, которые выезжали на встречную полосу движения. Сотрудники ГИБДД провели с ними профилактическую беседу.

Напомним, житель Стародуба получил семь лет тюрьмы – обвиняемый сел за руль пьяным и сбил ребенка.