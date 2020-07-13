Брянец обманул государство на 1,2 млн рублей

Брянец подозревается в мошенничестве при получении государственного жилищного сертификата, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области.

По версии следствия, 47-летний брянец не сообщил никуда о факте сделки с недвижимостью. В районную администрацию он предоставил недостоверные данные, чтобы получить государственный жилищный сертификат по федеральной программе. Ему удалось обмануть работников администрации и получить 1188000 рублей.

Однако, полицейские раскрыли мошенническую схему и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, брянский суд вынес приговор адвокату-мошеннику из Санкт-Петербурга.