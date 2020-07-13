Жительница Дятьково заплатит штраф за поддельный диплом

Жительница Дятьково устроилась на работу с фальшивым дипломом о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Обвиняемая при устройстве на работу, которая требовала наличие высшего образования, воспользовалась поддельным дипломом об окончании вуза. Отдел кадров ничего не заподозрил, и предприятие приняло женщину на работу.

Когда все выяснилось, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо поддельного официального документа». Дятьковский городской суд признал ее виновной и назначил 30 тысяч рублей штрафа.