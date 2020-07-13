В Погарском районе пограничники уничтожили плантацию конопли

Пограничники вместе с участниками добровольной народной дружины сожгли порядка 150 кустов дикорастущей конопли, которые были обнаружены рядом с заброшенной фермой в окрестностях деревни Кистер Погарского района. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Площадь, занятая наркосодержащим растением, составила порядка 60 м2.

Пограничники напоминают, что за выращивание растений, на основе которых изготовляются наркотики и прекурсоры, полагается уголовная ответственность. Чреват уголовной ответственностью и сбор дикорастущих наркосодержащих растений и их хранение без цели сбыта, только для личного потребления. А владельцам земельных участков, на которых обнаружат дикорастущие растения, которые содержат наркотики, грозит штраф за то, что их не уничтожили.