Житель Суземского района незаконно подарил жене участок земли
Суд признал недействительным договор дарения земельного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Суземский районный суд рассматривал дело о принудительном изъятии у местного жителя участка земли площадью более 10 га. Мужчина не пользовался участком по назначению. Чтобы избежать изъятие участка, он передал его в собственность своей жене по договору дарения. Однако, суд признал сделку недействительной. Данные о сделке удалены из Единого государственного реестра недвижимости. Суд считает, что таким образом мужчина злоупотреблял правом.
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