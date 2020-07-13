Полицейские нашли у жителя поселка Красная Гора наркотики

Жителя поселка Красная гора приговорили к лишению свободы за приобретение и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Местный житель с октября 2019 года купил и хранил у себя наркотики в крупном размере. 250 г. марихуаны он хранил у себя дома до апреля 2020 года.

Сотрудники полиции нашли и изъяли каннабис, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Суд приговорил мужчину к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, житель Карачевского района отправился в тюрьму на три года после того, как полиция нашла наркотики на чердаке его дома.