Жительница Жирятинского района не поделилась с детьми жильем

Местная жительница получила материнский капитал за рождение второго ребенка и решила потратить его на покупку жилья. Но не оформила новую недвижимость в долевую собственность с детьми.

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«Ростелеком» поддержал в Брянске главное аграрное событие региона «Ростелеком» выступил техническим партнером ежегодной выставки «Всероссийский день поля – 2020», организованной в этом году Минсельхозом России в Брянской области. Она проходила с 9 по 11 июля на базе Брянского государственного аграрного университета в селе Кокино. Специалисты провайдера проложили 1,5 километра волоконно-оптического кабеля, предоставили каналы передачи данных с пропускной способностью до 100 Мбит/с для организации видеотрансляции и работы площадки, а также развернули сеть Wi-Fi на демонстрационной площадке и в павильоне.

Движение автомобилей на переезде 126 км в Брянске будет ограничено в связи с ремонтными работами 14 и 15 июля На железнодорожном переезде 126 км, расположенном на пересечении с улицей Снежетский Вал города Брянска, пройдут работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия в 10-метровой зоне, за которую отвечают железнодорожники. Работы направлены на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.

Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП). Работы ведутся с 2019 года в рамках программы цифровой трансформации.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

