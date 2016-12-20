В ночь на субботу в Брянске будут ловить пьяных водителей

В субботу ночью в Брянске пройдут получасовые сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 24 декабря с 3.00 до 3.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Литейной и Нахимова в Бежицком районе.

Основная цель – пресечение управления транспортом в нетрезвом виде: водителям предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ.