Из-за открытия елки в Фокинском районе Брянска перекроют движение

22 декабря ограничат движение и парковку на площади Игната Фокина в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в горадминистрации, ограничения, связанные с открытием новогодней елки у Дворца железнодорожников, продлятся с 11.30 до 14.00 и затронут в том числе транспорт общего пользования.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.