На брянской «трассе смерти» не хватает освещения
Новозыбковская межрайонная прокуратура добивается освещения аварийно опасного участка федеральной дороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.
Как сообщили в региональной прокуратуре, на всем участке дороги, проходящем через поселок Мамай Новозыбковского района и за его пределами, на расстоянии не менее 100 метров отсутствует наружное искусственное электрическое освещение.
В 2015-2016 годах у Мамая произошло пять дорожно-транспортных происшествий: три человека погибли, еще восемь, включая ребенка, получили травмы.
Прокурор обратился в Калужский районный суд с иском к ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства», потребовав осветить аварийно опасный участок.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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