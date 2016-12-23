На брянской «трассе смерти» не хватает освещения

Новозыбковская межрайонная прокуратура добивается освещения аварийно опасного участка федеральной дороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

Как сообщили в региональной прокуратуре, на всем участке дороги, проходящем через поселок Мамай Новозыбковского района и за его пределами, на расстоянии не менее 100 метров отсутствует наружное искусственное электрическое освещение.

В 2015-2016 годах у Мамая произошло пять дорожно-транспортных происшествий: три человека погибли, еще восемь, включая ребенка, получили травмы.

Прокурор обратился в Калужский районный суд с иском к ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства», потребовав осветить аварийно опасный участок.