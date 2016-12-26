30 декабря в Бежице пройдут сплошные проверки

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Федеральная «ОПОРА РОССИИ» подвела в Москве итоги года, начавшегося для организации с форума «Малый бизнес — национальная идея?» с участием президента России. Брянское отделение в столице представлял его руководитель, депутат облдумы Виктор Гринкевич.

«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.