В райцентрах Брянской области пройдут массовые проверки водителей
В новогодние праздники Госавтоинспекция Брянской области проведет массовые проверки водителей в трех райцентрах.
4 января с 8.00 до 8.30 проверки пройдут на пересечении улиц Ленина и Красноармейской в Почепе.
6 января с 8.30 до 09.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 102 по улице Ленина в Унече.
3 января с 8.30 до 9.00 проверки запланированы на пересечении улиц Коммунистической и Лермонтова в Новозыбкове. 7 января с 20.30 до 21.00 – у дома № 51 по улице Мичурина в Новозыбкове.
Основная цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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