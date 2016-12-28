В райцентрах Брянской области пройдут массовые проверки водителей

В новогодние праздники Госавтоинспекция Брянской области проведет массовые проверки водителей в трех райцентрах.

4 января с 8.00 до 8.30 проверки пройдут на пересечении улиц Ленина и Красноармейской в Почепе.

6 января с 8.30 до 09.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 102 по улице Ленина в Унече.

3 января с 8.30 до 9.00 проверки запланированы на пересечении улиц Коммунистической и Лермонтова в Новозыбкове. 7 января с 20.30 до 21.00 – у дома № 51 по улице Мичурина в Новозыбкове.

Основная цель проверок – выявление пьяных водителей.