Брянская ГИБДД анонсировала постновогодние проверки на дорогах
В Госавтоинспекции Брянской области объявили об очередных сплошных проверках.
Проверки пройдут со 2 по 9 января на участках:
– 2 и 4 января – в Карачеве;
– 2, 4 и 8 января – в Локте;
– 2, 4 и 9 января – в Севске;
– 3 января – на 8-м километре дороги Брянск – Новозыбков;
– 4, 5 и 8 января – в Навле;
– 7 января – на 130-м километре дороги Брянск – Смоленск;
– 9 января – в Сельцо.
Время проверок с 08.00 до 10.00. Их цель – контроль за соблюдением правил перевозки детей и выявление нетрезвых водителей.
«Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения пешеходами», – сообщили в ГИБДД.
Напомним, с 3 по 6 января массовые проверки водителей пройдут в Новозыбкове, Почепе и Унече.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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