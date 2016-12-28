Брянская ГИБДД анонсировала постновогодние проверки на дорогах

В Госавтоинспекции Брянской области объявили об очередных сплошных проверках.

Проверки пройдут со 2 по 9 января на участках:

– 2 и 4 января – в Карачеве;

– 2, 4 и 8 января – в Локте;

– 2, 4 и 9 января – в Севске;

– 3 января – на 8-м километре дороги Брянск – Новозыбков;

– 4, 5 и 8 января – в Навле;

– 7 января – на 130-м километре дороги Брянск – Смоленск;

– 9 января – в Сельцо.

Время проверок с 08.00 до 10.00. Их цель – контроль за соблюдением правил перевозки детей и выявление нетрезвых водителей.

«Особое внимание будет уделено соблюдению правил дорожного движения пешеходами», – сообщили в ГИБДД.

Напомним, с 3 по 6 января массовые проверки водителей пройдут в Новозыбкове, Почепе и Унече.