Сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на брянских дорогах

В Брянской области проходят массовые проверки водителей.

Профилактические мероприятия продлятся до 9 января и затронут в том числе отдаленные населенные пункты, сообщили в областной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД работают в усиленном круглосуточном режиме.

Для оперативного получения информации о грубых нарушениях ПДД, в частности о фактах нетрезвого вождения налажено взаимодействие с владельцами АЗС, кафе и развлекательных заведений.

На время новогодних каникул во всех районах Брянска и области увеличено число нарядов ДПС, которые круглосуточно патрулируют наиболее аварийные места и объекты массового скопления людей.