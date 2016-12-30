Сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на брянских дорогах
В Брянской области проходят массовые проверки водителей.
Профилактические мероприятия продлятся до 9 января и затронут в том числе отдаленные населенные пункты, сообщили в областной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД работают в усиленном круглосуточном режиме.
Для оперативного получения информации о грубых нарушениях ПДД, в частности о фактах нетрезвого вождения налажено взаимодействие с владельцами АЗС, кафе и развлекательных заведений.
На время новогодних каникул во всех районах Брянска и области увеличено число нарядов ДПС, которые круглосуточно патрулируют наиболее аварийные места и объекты массового скопления людей.
Новости регионов
02 Января, 2017
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