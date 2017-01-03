Брянских водителей просят воздержаться от поездок

ГИБДД Брянска просит водителей отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопада.

По данным ГУ МЧС по Брянской области, в регионе ожидаются сильные снегопады – ночью возможна метель. ГИБДД обратилась к автомобилистам с просьбой в ближайшие дни быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.

Госавтоинспекция также просит водителей по возможности отказаться от самостоятельных поездок и воспользоваться общественным транспортом.