Брянских водителей просят воздержаться от поездок
ГИБДД Брянска просит водителей отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопада.
По данным ГУ МЧС по Брянской области, в регионе ожидаются сильные снегопады – ночью возможна метель. ГИБДД обратилась к автомобилистам с просьбой в ближайшие дни быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.
Госавтоинспекция также просит водителей по возможности отказаться от самостоятельных поездок и воспользоваться общественным транспортом.
Новости регионов
05 Января, 2017
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