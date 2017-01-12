Брянцев предупредили о грядущих снегопадах
В ближайшие дни в Брянске пройдут обильные снегопады.
Об этом со ссылкой на информацию от синоптиков сообщили в городском ОГИБДД. Автоинспекторы призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах в условиях ограниченной видимости.
С начала 2017 года в Брянске произошло шесть ДТП с участием пешеходов, четыре из них зарегистрированы в Советском районе. Один человек погиб, пять получили травмы.
Сегодня, 12 января, сотрудники ГИБДД провели в Фокинском и Советском районах акцию «Осторожно, снегопад!». Пешеходам вручили памятки и листовки с рекомендациями по соблюдению безопасности в зимний период.
Новости регионов
12 Января, 2017
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