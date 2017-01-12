Брянцев предупредили о грядущих снегопадах

В ближайшие дни в Брянске пройдут обильные снегопады.

Об этом со ссылкой на информацию от синоптиков сообщили в городском ОГИБДД. Автоинспекторы призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах в условиях ограниченной видимости.

С начала 2017 года в Брянске произошло шесть ДТП с участием пешеходов, четыре из них зарегистрированы в Советском районе. Один человек погиб, пять получили травмы.

Сегодня, 12 января, сотрудники ГИБДД провели в Фокинском и Советском районах акцию «Осторожно, снегопад!». Пешеходам вручили памятки и листовки с рекомендациями по соблюдению безопасности в зимний период.