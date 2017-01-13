20-23 января в Брянске пройдут сплошные проверки
С 20 по 23 января в двух районах Брянска пройдут три получасовые сплошные проверки.
Как сообщили в ОГИБДД Брянска, 20 января с полуночи до 0.25 автоинспекторы будут дежурить у дома № 34 по улице Литейной в Бежицком районе. 21 января проверки пройдут в это же время у дома № 20 по улице Бурова в Бежице.
23 января с 7.40 до 8.05 сплошные проверки состоятся у 41-й школы по улице Севской, 20, в Фокинском районе.
Цель проверок – выявление нетрезвых водителей, проверка уровня тонировки и контроль за соблюдением Правил при перевозке детей.
Новости регионов
17 Января, 2017
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