20-23 января в Брянске пройдут сплошные проверки

С 20 по 23 января в двух районах Брянска пройдут три получасовые сплошные проверки.

Как сообщили в ОГИБДД Брянска, 20 января с полуночи до 0.25 автоинспекторы будут дежурить у дома № 34 по улице Литейной в Бежицком районе. 21 января проверки пройдут в это же время у дома № 20 по улице Бурова в Бежице.

23 января с 7.40 до 8.05 сплошные проверки состоятся у 41-й школы по улице Севской, 20, в Фокинском районе.

Цель проверок – выявление нетрезвых водителей, проверка уровня тонировки и контроль за соблюдением Правил при перевозке детей.