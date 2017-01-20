В Брянске пенсионер на «ВАЗе» сбил студентку

Девушка из Брасовского района попала в больницу.

Студентка второго курса Брянского строительного колледжа попала под колеса машины на улице 2-я Мичуринска в Брянске, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Инцидент произошёл в 10.40 возле дома №31Б. За рулем «ВАЗа», сбившего учащуюся, был 60-летний водитель. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушиб бедра.