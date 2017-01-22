У памятника Воинам-водителям под Брянском отремонтировали путепровод

Под Брянском закончился ремонт путепровода на транспортной развязке в районе памятника Воинам-водителям.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, с 21 января движение транспорта на развязке осуществляется в соответствии с постоянной схемой организации дорожного движения.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать требования дорожных знаков и разметки.