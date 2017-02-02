6 февраля ограничат движение и парковку у БГТУ в Брянске

6 февраля ограничат движение и парковку транспорта по улице Харьковской в Бежицком районе Брянска.

Ограничение, которое затронет участок от пересечения с улицей XXII Съезда КПСС до пересечения с улицей Институтской, продлится с 6.00 до 12.00.

Оно связано с открытием новой научно-производственной лаборатории волнового деформационного и комбинированного упрочнения в аддитивных и субтрактивных технологиях в Брянском государственном техническом университете, сообщили в городской администрации.

Мэрия просит водителей использовать альтернативные пути объезда.