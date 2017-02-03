В Брянске Московский проспект встал в пробках из-за ремонта и ДТП
Сегодня днем движение по Московскому проспекту в Фокинском районе Брянска оказалось парализовано.
К началу февраля Московский проспект покрылся ямами и выбоинами, на проезжей части образовалась большая колея. Из-за глубины ям на отдельных участках водители вынуждены маневрировать, чтобы избежать повреждений машины, что в свою очередь приводит к возникновению аварийных ситуаций.
Дорожники пытаются устранять ямочность, однако кардинально ситуация на проспекте, которую в конце прошлого года ремонтировал «Брянскавтодор», не меняется.
Сегодня днем дорожники заделывали ямы в районе пересечения с улицей Менжинского, заняв средний ряд. В сторону Дворца железнодорожников образовалась пробка.
Также, сообщают очевидцы, на путепроводе в сторону остановки «Брянск II» столкнулись две легковые машины, что также спровоцировало затор.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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