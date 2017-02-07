Из-за «Лыжни России» запретят парковку на Кургане Бессмертия в Брянске

Правоохранители задержали в Вязьме 27-летнего парня, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и грабеже, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Смоленской области.

Мусоровоз съехал в придорожный ров на Рославльском шоссе в четверг, 9 февраля, об этом сообщили в одной из социальных сетей очевидцы.

Четыре гаража, незаконно установленных на улице Крупской в Смоленске, обнаружили сотрудники управления имущественных и земельных отношений при городской администрации, об этом сообщил Смоленский автопортал.

«Смоленское Поозерье» организовывает экскурсии для любителей экстремального спорта – прогулки на снегоступах и снегоходах, об этом сообщил официальный сайт национального парка.

Пострадавшие от нового вида интернет-афер обратились в полицию Смоленска в среду, 8 февраля, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

Правоохранители разыскивают водителя, сбившего 7 февраля в Смоленске на проспекте Строителей пешехода и скрывшегося с места ДТП, об этом сообщили в управлении ГИБДД.

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