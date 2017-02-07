Из-за «Лыжни России» запретят парковку на Кургане Бессмертия в Брянске
10-11 февраля запретят парковку у площади Воинской славы в Советском районе Брянска.
Ограничение связано с проведением XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017», сообщили в мэрии. Оно будет действовать с 21.00 10 февраля и до окончания гонки 11 февраля.
Исключение сделают для машин оперативных служб.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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