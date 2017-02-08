У Кургана Бессмертия в Брянске на три дня запретят движение и парковку

10, 11 и 19 февраля ограничат движение и парковку транспорта в районе парка имени 1000-летия Брянска.

Как уже сообщало ИА «Город 32», с 21.00 10 февраля до 11 февраля в связи с проведением «Лыжни России – 2017» запретят парковку в районе площади Воинской славы.

Также, по информации ГИБДД Брянска, 11 февраля на время проведения XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» у площади Воинской славы будет закрыто движение транспорта за исключением машин оперативных служб и автомобилей специального назначения.

19 февраля с 8.00 до 19.00 парковку и въезд запретят в связи с проведением фестиваля экстремальных зимних видов спорта «Северное сияние 2017 – Твое время пришло».