В Брянске стартуют трехдневные сплошные проверки
16, 17 и 18 февраля в Брянске пройдут сплошные проверки.
По данным городского ОГИБДД, 16 февраля с 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у детсада «Солнечный» по улице Дуки, 17а, в Советском районе.
17 февраля с 1.30 до 2.00 проверки пройдут у дома № 42 по улице Ново-Советской в Бежицком районе. 18 февраля с 1.45 до 2.10 – у дома № 96 по улице Ново-Советской.
Цель проверок в Советском районе – контроль за соблюдением правил перевозки детей, в Бежице – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
15 Февраля, 2017
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