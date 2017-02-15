В Брянске стартуют трехдневные сплошные проверки

16, 17 и 18 февраля в Брянске пройдут сплошные проверки.

По данным городского ОГИБДД, 16 февраля с 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у детсада «Солнечный» по улице Дуки, 17а, в Советском районе.

17 февраля с 1.30 до 2.00 проверки пройдут у дома № 42 по улице Ново-Советской в Бежицком районе. 18 февраля с 1.45 до 2.10 – у дома № 96 по улице Ново-Советской.

Цель проверок в Советском районе – контроль за соблюдением правил перевозки детей, в Бежице – выявление пьяных водителей.