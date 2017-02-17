В трех райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки
С 23 по 25 февраля в Новозыбкове, Почепе и Унече пройдут сплошные проверки водителей.
По данным областной ГИБДД, 23 февраля с 8.00 до 9.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 23 по улице Мичурина в Новозыбкове.
24 февраля с 8.00 до 8.30 проверки пройдут на улице Толстого в Почепе, 25 февраля с 8.30 до 9.00 – у дома № 102 по улице Ленина в Унече.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
21 Февраля, 2017
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