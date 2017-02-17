В трех райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки

С 23 по 25 февраля в Новозыбкове, Почепе и Унече пройдут сплошные проверки водителей.

По данным областной ГИБДД, 23 февраля с 8.00 до 9.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 23 по улице Мичурина в Новозыбкове.

24 февраля с 8.00 до 8.30 проверки пройдут на улице Толстого в Почепе, 25 февраля с 8.30 до 9.00 – у дома № 102 по улице Ленина в Унече.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.