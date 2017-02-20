C 23 по 25 февраля в Брянске пройдут ночные сплошные проверки
ГИБДД Брянска анонсировала очередные сплошные проверки водителей.
Проверки пройдут с 23 по 25 февраля в Советском и Бежицком районах областного центра. Их цель – выявление пьяных водителей и контроль за уровнем тонировки.
23 февраля с 1.45 до 2.15 автоинспекторы будут дежурить у дома № 42 по улице Урицкого. 24 февраля с 1.45 до 2.10 проверки пройдут у дома № 132 по улице Ульянова. 25 февраля с 2.00 до 2.30 – у дома № 63 по улице Ново-Советской.
Также, напомним, сплошные проверки состоятся с 23 по 25 февраля в Новозыбкове, Почепе и Унече.
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22 Февраля, 2017
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