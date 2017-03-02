В Брянской области из-за паводка ограничат движение грузовиков

В Брянской области вводится временное ограничение движения грузовиков по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Согласно постановлению областного правительства, ограничения, связанные с весенним паводком, продлятся с 15 марта по 13 апреля и затронут автомобили с фактической массой, приходящейся на любую ось, более 4 тонн.

Исключение сделают для машин, перевозящих международные грузы, продукты, лекарства, животных, удобрения, семена, топливо, почту, дорожно-строительные материалы и технику, грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧС, а также пассажирских автобусов и военной техники.

Остальному транспорту запрещено движение по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения без специальных разрешений, выдаваемых Управлением автомобильных дорог Брянской области.