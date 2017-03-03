5 марта в Фокинской районе Брянска будут ловить пьяных водителей
5 марта в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 1.30 до 2.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 39 по улице Менжинского.
Цель проверок – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Новости регионов
03 Марта, 2017
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Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.
«Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
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Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.