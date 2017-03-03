8 Марта в Бежице ограничат движение и парковку
8 Марта ограничат движение и парковку в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в городской администрации, ограничение будет действовать по улице Камозина от городской больницы № 1 и по улице Базарной от пересечения с улицей Ульянова до дома № 1.
Оно связано с торжественным открытием перинатального центра. Движение восстановят по окончании мероприятия.
Новости регионов
07 Марта, 2017
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