В Брянске устроили массовые облавы на водителей-нарушителей

Утром 14 марта во всех районах Брянска прошли массовые проверки водителей.

Экипажи ДПС перекрывали дороги на выездах из Советского, Бежицкого, Фокинского и Володарского районов. В результате полицейских рейдов в Брянске образовались огромные пробки, десятки горожан опоздали на работу и учебу.

В ГИБДД назвали проверки «плановыми мероприятиями». Об их результатах в ведомстве пока не сообщают.