В Брянске устроили массовые облавы на водителей-нарушителей
Утром 14 марта во всех районах Брянска прошли массовые проверки водителей.
Экипажи ДПС перекрывали дороги на выездах из Советского, Бежицкого, Фокинского и Володарского районов. В результате полицейских рейдов в Брянске образовались огромные пробки, десятки горожан опоздали на работу и учебу.
В ГИБДД назвали проверки «плановыми мероприятиями». Об их результатах в ведомстве пока не сообщают.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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