Брянских водителей предупредили о новых сплошных проверках

17, 18 и 19 марта в Брянске вновь пройдут сплошные проверки водителей.

По информации городского ОГИБДД, 17 марта с 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у 5-й гимназии в Московском микрорайоне, 56, в Бежице, проверяя соблюдение правил перевозки детей.

18 марта с 1.30 до 1.55 проверки пройдут у дома № 21 по улице Литейной в Бежицком районе. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.

19 марта нетрезвых водителей будут выявлять у дома № 15 по улице Севской в Фокинском районе. Время проверок с 3.30 до 3.55.

Напомним, во время сплошных проверок 14 марта в Брянске составили 34 административных протокола.