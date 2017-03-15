Брянских водителей предупредили о новых сплошных проверках
17, 18 и 19 марта в Брянске вновь пройдут сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, 17 марта с 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у 5-й гимназии в Московском микрорайоне, 56, в Бежице, проверяя соблюдение правил перевозки детей.
18 марта с 1.30 до 1.55 проверки пройдут у дома № 21 по улице Литейной в Бежицком районе. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.
19 марта нетрезвых водителей будут выявлять у дома № 15 по улице Севской в Фокинском районе. Время проверок с 3.30 до 3.55.
Напомним, во время сплошных проверок 14 марта в Брянске составили 34 административных протокола.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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