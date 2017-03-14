В Брянске начался «сезон охоты» на мотоциклистов

В Брянске стартовало профилактическое мероприятие «Мото».

Мероприятие, организованное городским ОГИБДД, продлится до 31 октября. Его цель – профилактика нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мототранспортных средств. В нем задействованы сотрудники Госавтоинспекции, ДПС, ППС, подразделений по делам несовершеннолетних и участковые.

В школах полицейские рассказывают подросткам и их родителям о правилах использования мототранспорта. На улицах с мотоциклистами и скутеристами проводятся профилактические беседы, нарушителей привлекают к административной ответственности.

По данным ГИБДД, в 2016 году в Брянске зарегистрировано 28 ДТП с участием мотоциклистов. Два человека погибли, 29 получили травмы.