Из-за «Крымской весны» на Кургане Бессмертия перекроют движение

Смоленские представители продовольственного магазина предупредили коллег в Лыткарине Московской области о появлении в продаже жвачек с заданиями «групп смерти», об этом 17 марта сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Жалобная книга. Смоленск».

Работник автоагрегатного завода в Рославле получил серьезные травмы головы, об этом сообщили в УМВД по Смоленской области.

Полиция Вяземского района задержала молодого человека, подозреваемого в грабеже мобильного телефоны и денег у местного жителя, об этом сообщила пресс-службе УМВД региона.

Машина «Лада» перевернулась в яму теплотрассы 17 марта в областном центре на улице Смольянинова, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Смолянин Иван Малахов, лыжник-экстремал, во время третьего этапа Freeride World Tour в австрийском Фибербруне получил, спускаясь с дикого склона, серьезную травму, об этом спортсмен написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Смоленска 17 марта опубликовали в соцсети «ВКонтакте» очередное грязное место в городе, пустырь у ресторана «Престиж».

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Ограничение вводится в связи с проведением фестиваля «Крымская весна», посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в городской администрации.

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