Переулок Московский в Брянске перекроют на месяц из-за ремонта

В Брянске более чем на месяц закроют движение по переулку Московскому в Фокинском районе.

Как сообщили в городской администрации, с 20 марта по 30 апреля движение будет закрыто на участке переулка Московского от дома № 83а по проспекту Московскому до дома № 1а по проезду Московскому.

Ограничение связано с прокладкой ливневой канализации на Московском проспекте.

В мэрии автовладельцам порекомендовали объезжать закрытый участок по проезду Московскому в направлении переулка Московского.