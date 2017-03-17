Переулок Московский в Брянске перекроют на месяц из-за ремонта
В Брянске более чем на месяц закроют движение по переулку Московскому в Фокинском районе.
Как сообщили в городской администрации, с 20 марта по 30 апреля движение будет закрыто на участке переулка Московского от дома № 83а по проспекту Московскому до дома № 1а по проезду Московскому.
Ограничение связано с прокладкой ливневой канализации на Московском проспекте.
В мэрии автовладельцам порекомендовали объезжать закрытый участок по проезду Московскому в направлении переулка Московского.
Новости регионов
20 Марта, 2017
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