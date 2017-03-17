В Брянской области проверяют автобусы и маршрутки

В Брянской области проходят профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок.

Акция началась 20 марта и продлится до 24 марта. Сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение водителями Правил дорожного движения и режима труда и отдыха.

По данным областной Госавтоинспекции, за два месяца 2017 года в регионе зарегистрировано три ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. Семь человек получили травмы.

Основные причины ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям движения и несоблюдение очередности проезда.