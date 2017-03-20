Во всех районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей

ГИБДД Брянска анонсировала двухдневные сплошные проверки водителей, которые пройдут во всех районах областного центра.

24 марта с 7.40 до 8.10 сотрудники ДПС будут дежурить у детского сада «Сказка» по улице Литейной, 72а, в Бежицком районе.

В этот же день и время проверки пройдут у детского сада «Аист» по улице Димитрова, 49а, в Володарском районе.

25 марта с 1.45 до 2.10 автоинспекторы будут контролировать движение у дома № 3 по улице Литейной в Бежице; с 1.30 до 2.00 – у дома № 39 по улице Менжинского в Фокинском районе.

Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей, проверка уровня тонировки и выявление пьяных водителей.