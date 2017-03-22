На 118-м километре перегона Снежетьская – Белые Берега ограничат движение

24 марта ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на 118-м километре перегона Снежетьская – Белые Берега.

Как сообщили в городской администрации, ограничения связаны с текущим ремонтом переезда. Движение будет осуществляться по одной полосе.

Также, напомним, до 30 апреля движение закрыто по Московскому переулку в Фокинском районе – на участке от дома № 83а по проспекту Московскому до дома № 1а по проезду Московскому.