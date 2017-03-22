На 118-м километре перегона Снежетьская – Белые Берега ограничат движение
24 марта ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на 118-м километре перегона Снежетьская – Белые Берега.
Как сообщили в городской администрации, ограничения связаны с текущим ремонтом переезда. Движение будет осуществляться по одной полосе.
Также, напомним, до 30 апреля движение закрыто по Московскому переулку в Фокинском районе – на участке от дома № 83а по проспекту Московскому до дома № 1а по проезду Московскому.
Новости регионов
22 Марта, 2017
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