В выходные в Почепе и Новозыбкове пройдут сплошные проверки

25 и 26 марта в двух райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей.

По данным областной Госавтоинспекции, 25 марта с 8.00 до 8.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Ленина, Мглинской и Красноармейской в Почепе.

26 марта с 8.30 до 9.30 проверки пройдут у дома № 32 по улице Мичурина в Новозыбкове.

Основная цель проверок – выявление нетрезвых водителей.