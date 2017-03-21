В выходные в Почепе и Новозыбкове пройдут сплошные проверки
25 и 26 марта в двух райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей.
По данным областной Госавтоинспекции, 25 марта с 8.00 до 8.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Ленина, Мглинской и Красноармейской в Почепе.
26 марта с 8.30 до 9.30 проверки пройдут у дома № 32 по улице Мичурина в Новозыбкове.
Основная цель проверок – выявление нетрезвых водителей.
Новости регионов
23 Марта, 2017
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