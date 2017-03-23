В Брянске скрытые патрули «охотятся» на мотоциклистов
В Брянске проходят профилактические мероприятия по выявлению мотоциклистов-нарушителей.
Акция стартовала в пятницу, 24 марта, и продлится до 26 марта. Скрытые патрули работают во всех районах Брянска, сообщили в городском ОГИБДД.
Напомним, с 13 марта в областном центре проходит профилактическое мероприятие «Мото». За это время полицейские составили на мотоциклистов 39 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.
Новости регионов
25 Марта, 2017
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