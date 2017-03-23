В Брянске скрытые патрули «охотятся» на мотоциклистов

В Брянске проходят профилактические мероприятия по выявлению мотоциклистов-нарушителей.

Акция стартовала в пятницу, 24 марта, и продлится до 26 марта. Скрытые патрули работают во всех районах Брянска, сообщили в городском ОГИБДД.

Напомним, с 13 марта в областном центре проходит профилактическое мероприятие «Мото». За это время полицейские составили на мотоциклистов 39 административных материалов за различные нарушения Правил дорожного движения.