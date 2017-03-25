На переезде в Брянске частично закроют движение
По данным городской администрации, там будет открыта для проезда транспорта только одна полоса.
Кроме этого, напомним, что до 30 апреля в Фокинском районе Брянска из-за работ по монтажу ливневой канализации перекрыт участок переулка Московского. Автомобилистам городские власти рекомендуют объезжать перекрытый й участок по проезду Московскому в направлении переулка Московского.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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