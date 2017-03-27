Брянских водителей просят соблюдать осторожность при непогоде

В ГИБДД Брянска обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность при движении во время сильного ветра и осадков.

29 марта в регионе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы могу достигать до 19 метров в секунду. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

В ГИБДД участников дорожного движения призвали не находиться рядом с рекламными щитами, другими легкими конструкциями и деревьями при сильных порывах ветра.

«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни. Будьте аккуратны!» – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, во вторник, 28 марта, в Брянске два поваленных ветром дерева рухнули на проезжую часть.