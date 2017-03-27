Брянских водителей просят соблюдать осторожность при непогоде
В ГИБДД Брянска обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность при движении во время сильного ветра и осадков.
29 марта в регионе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы могу достигать до 19 метров в секунду. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.
В ГИБДД участников дорожного движения призвали не находиться рядом с рекламными щитами, другими легкими конструкциями и деревьями при сильных порывах ветра.
«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни. Будьте аккуратны!» – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Напомним, во вторник, 28 марта, в Брянске два поваленных ветром дерева рухнули на проезжую часть.
Новости регионов
29 Марта, 2017
|+1
|$57
|€62
Депутат Виктор Гринкевич принимает активное участие в жизни Карачевского района.
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.
До конца 2017 года железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги отремонтируют в Брянской области 8 железнодорожных переездов, находящихся на балансе магистрали, и 1 железнодорожный переезд – в Калужской области на перегоне Сухиничи – Козельск, который входит в зону обслуживания Брянского региона МЖД.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.